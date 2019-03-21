В Ноябрьске продавцов полуфабрикатов оштрафовали за отсутствие медкнижек

21 Март 13:20 2019-03-21T13:21:42+03:00

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Роспотребнадзор выявил нарушения норм СанПиНа у продавцов полуфабрикатов в Ноябрьске. Деятельность общества с ограниченной ответственностью временно приостановлена на 25 суток. 22 кг мясных полуфабрикатов было изъято.

Как сообщает Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО, у персонала отсутствовали медкнижки, документы на мясные, рыбные и овощные полуфабрикаты.

Также у продавцов не нашлось разрешенных дезинфицирующих и моющих средств. Помимо прочего, оценка качества и производственный контроль уже готовой продукции не проводилась.

По решению городского суда директора фирмы признали виновным в административном правонарушении и оштрафовали на десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU