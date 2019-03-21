2019-03-21T13:07:08+03:00
Общество

Ямальские «Почётные наставники» получат по сто пятьдесят тысяч рублей

Награду учредил губернатор Ямала
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ямале лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников будут награждаться знаком отличия.

Награду за личные заслуги на протяжении не менее трех лет наставнической деятельности учредил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. К самому знаку отличия и удостоверению к нему производится единовременная денежная выплата в размере ста пятидесяти тысяч рублей за счет средств окружного бюджета.

Правом внесения представления обладают глава муниципального образования и глава местной администрации. Однако губернатор автономного округа вправе лично инициировать вопрос о награждении знаком отличия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе