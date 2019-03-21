Ямальские «Почётные наставники» получат по сто пятьдесят тысяч рублей

21 Март 12:59 2019-03-21T13:07:08+03:00

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На Ямале лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников будут награждаться знаком отличия.

Награду за личные заслуги на протяжении не менее трех лет наставнической деятельности учредил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. К самому знаку отличия и удостоверению к нему производится единовременная денежная выплата в размере ста пятидесяти тысяч рублей за счет средств окружного бюджета.

Правом внесения представления обладают глава муниципального образования и глава местной администрации. Однако губернатор автономного округа вправе лично инициировать вопрос о награждении знаком отличия.

ИСТОЧНИК KP.RU