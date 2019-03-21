Ямальские «Почётные наставники» получат по сто пятьдесят тысяч рублей
Награду учредил губернатор Ямала
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На Ямале лучшие наставники молодежи из числа высококвалифицированных работников будут награждаться знаком отличия.
Награду за личные заслуги на протяжении не менее трех лет наставнической деятельности учредил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. К самому знаку отличия и удостоверению к нему производится единовременная денежная выплата в размере ста пятидесяти тысяч рублей за счет средств окружного бюджета.
Правом внесения представления обладают глава муниципального образования и глава местной администрации. Однако губернатор автономного округа вправе лично инициировать вопрос о награждении знаком отличия.
ИСТОЧНИК KP.RU