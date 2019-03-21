21 Март 12:37 2019-03-21T12:40:50+03:00

Ноябрянина на год лишили свободы за нападение на полицейского Фото: Ольга Крыльцова

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Жителя Ноябрьска привлекали к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. 42-летний ямалец проведет в тюрьме один год на нападение на полицейского.

Инцидент произошел 3 ноября 2018 года. Дебошир находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, он агрессивно отреагировал на замечание полицейского.

26 февраля 2019 года Ноябрьский городской суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В полиции напомнили, что посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление карается законом. В зависимости от тяжести преступления наказанием может стать как штрафа, так пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU