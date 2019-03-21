2019-03-21T12:40:50+03:00
Происшествия

Ноябрянина на год лишили свободы за нападение на полицейского

Он агрессивно отреагировал на замечание полицейского
Анна Полякова
Поделиться:
Ноябрянина на год лишили свободы за нападение на полицейскогоНоябрянина на год лишили свободы за нападение на полицейскогоФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Жителя Ноябрьска привлекали к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. 42-летний ямалец проведет в тюрьме один год на нападение на полицейского.

Инцидент произошел 3 ноября 2018 года. Дебошир находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, он агрессивно отреагировал на замечание полицейского.

26 февраля 2019 года Ноябрьский городской суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

В полиции напомнили, что посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление карается законом. В зависимости от тяжести преступления наказанием может стать как штрафа, так пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе