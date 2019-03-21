В Антипаюте на складах нашли браконьерский улов на миллион рублей
В Тазовском районе выявили факт незаконной добычи ценной рыбы. В селе Антипаюта в 11 нежилых помещениях были обнаружены и изъяты полимерные мешки белого цвета с рыбой различного вида в общем количестве более 30 000 экземпляров.
Ихтиологическая экспертиза показал, что изъятая рыба относится к таким видам, как «муксун», «нельма», «чир», «пелядь», «сиг – пыжьян», вылов которых запрещен на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
Браконьерский улов причинил материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 миллиона рублей.
Уголовное дело завели по статье УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
ИСТОЧНИК KP.RU