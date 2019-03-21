2019-03-21T12:07:09+03:00
Происшествия

В Антипаюте на складах нашли браконьерский улов на миллион рублей

В мешках было упаковано более 30 000 экземпляров ценной рыбы
Анна Полякова
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В Антипаюте на складах нашли браконьерский улов на миллион рублей Фото: 89.мвд.рфВ Антипаюте на складах нашли браконьерский улов на миллион рублей Фото: 89.мвд.рф
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В Тазовском районе выявили факт незаконной добычи ценной рыбы. В селе Антипаюта в 11 нежилых помещениях были обнаружены и изъяты полимерные мешки белого цвета с рыбой различного вида в общем количестве более 30 000 экземпляров.

Ихтиологическая экспертиза показал, что изъятая рыба относится к таким видам, как «муксун», «нельма», «чир», «пелядь», «сиг – пыжьян», вылов которых запрещен на территории Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Браконьерский улов причинил материальный ущерб в особо крупном размере на сумму более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело завели по статье УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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