В Пуровском районе 42 молодые семьи улучшат жилищные условия

21 Март 11:36 2019-03-21T11:38:04+03:00

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В Тарко-Сале двенадцати молодым семьям вручили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Все они стали участниками окружной подпрограммы. Торжественное мероприятие состоялось 20 марта в районном управлении жилищной политики.

Деньги можно использовать на приобретение капитальной квартиры или индивидуального дома по договорам купли-продажи, а также на участие в долевом строительстве, на оплату первоначального взноса или погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам. Кром этого, господдержку можно использовать на оплату договора с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия.

Сумма соцвыплаты зависит от состава семьи. Например, 25% расчетной (средней) стоимости жилья получит молодая семья, не имеющая детей. 100% выделяется для молодых семей, имеющих пять и более детей, а также для молодых семей, имеющих детей-инвалидов;

Всего в Пуровском районе в этом году в рамках окружной подпрограммы планируют улучшить жилищные условия сорока двум молодым семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU