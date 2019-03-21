2019-03-21T11:38:04+03:00
Общество

В Пуровском районе 42 молодые семьи улучшат жилищные условия

Сумма соцвыплаты зависит от состава семьи
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тарко-Сале двенадцати молодым семьям вручили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на улучшение жилищных условий. Все они стали участниками окружной подпрограммы. Торжественное мероприятие состоялось 20 марта в районном управлении жилищной политики.

Деньги можно использовать на приобретение капитальной квартиры или индивидуального дома по договорам купли-продажи, а также на участие в долевом строительстве, на оплату первоначального взноса или погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам. Кром этого, господдержку можно использовать на оплату договора с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников мероприятия.

Сумма соцвыплаты зависит от состава семьи. Например, 25% расчетной (средней) стоимости жилья получит молодая семья, не имеющая детей. 100% выделяется для молодых семей, имеющих пять и более детей, а также для молодых семей, имеющих детей-инвалидов;

Всего в Пуровском районе в этом году в рамках окружной подпрограммы планируют улучшить жилищные условия сорока двум молодым семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе