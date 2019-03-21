В Надымском районе не хотели заводить дело о мошенничестве на два миллиона рублей

21 Март 10:54 2019-03-21T10:56:13+03:00

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В Надымском районе жертвами афериста стали 22 человека. Выяснилось, что с марта по ноябрь 2018 года мужчина заключил договоры на изготовление и монтирование корпусной мебели. Однако оказывать данные услуги не собирался. Заказчики внесли предоплату в общей сумме 2 474 600,4 руб.

Тем не менее, несмотря объективные данных, указывающие на совершенное преступление, а также жалоб обманутых горожан, сотрудники ОМВД России по Надымскому району неоднократно выносили незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

После прокурорского вмешательства незаконные постановления отменены, материалы направлены полицию с требованиями о возбуждении уголовного дела. Городской прокуратурой ход расследования взят на контроль, сообщает региональное ведомство.

ИСТОЧНИК KP.RU