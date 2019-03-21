2019-03-21T10:23:00+03:00
Общество

Минздрав высоко оценил эффективность ямальского СПИД-центра

Деятельность регионального учреждения отметили почётным знаком
Анна Полякова
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Минздрав высоко оценил деятельность ямальского СПИД-центра Фото: правительство ЯНАОМинздрав высоко оценил деятельность ямальского СПИД-центра Фото: правительство ЯНАО
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Деятельность ямальского СПИД-центра по борьбе с ВИЧ в 2018 году высоко оценили на заседании профильной комиссии Минзрава РФ, которое прошло в Санкт-Петербурге. Эффективность регионального учреждения отметили почётным знаком.

Как отметила главврач окружного СПИД-центра Людмила Волова, это лучшая награда для коллектива и стимул к самосовершенствованию. Вот уже 20 лет специалисты прикладывают колоссальные усилия, противодействуя распространению ВИЧ-инфекции на Ямале.

Благодаря систематической работе на Ямале зарегистрировано снижение заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 19% среди всего населения округа.

Все впервые выявленные ВИЧ-инфицированные пациенты берутся под медицинское наблюдение на диспансерный учёт. В два раза возросло количество обследованных вахтовиков, в 1,6 раза – коренных северян.

На 1 января 2019 года 76,5% ВИЧ-инфицированных пациентов получали лечение. Между тем, в стране этот показатель в 2018 году приблизился к 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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