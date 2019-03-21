В Надыме возле детского сада торговали сигаретами

21 Март 10:06 2019-03-21T10:08:30+03:00

Предпринимательницу оштрафовали на пять тысяч рублей

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В Надыме городская прокуратура провела проверку по обращению местного жителя. Местный житель рассказал о продаже сигарет рядом с детским садом «Огонек».

Продажа табака ближе чем в 100 метрах от образовательных учреждений запрещена законом. Тем не менее, торговля бойко велась на расстоянии менее 30 метров от детсада.

На предпринимательницу, владеющую магазином, завели дело об административном правонарушении. Ей назначен штраф в размере пять тысяч рублей, а реализация табачных изделий в торговой точке прекращена, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU