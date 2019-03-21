21 Март 09:46 2019-03-21T09:48:43+03:00

Салехардские детсады в новом учебном году примут еще 900 малышей Фото: salekhard.org

Изменить размер текста: A A

В Салехарде 1 апреля начнется прием документов на запись детей в детские сады. Комплектование групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 2019-2020 учебный год будет проходить в автоматизированной информационной системе «Е-услуги. Образование».

15 групп нового набора предназначены для детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) и 20 групп детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Направления в детские сады будут выдаваться заведующими МДОО с 24 апреля.

Статус заявления можно отследить на портале «Е-услуги. Образование» по номеру обращения, присвоенному при регистрации в очереди после 23 апреля 2019 года, сообщили в администрации ямальской столицы.

Направления, не полученные родителями в течение 30 дней (до 24 мая 2019 года), считаются невостребованными, и данные о ребенке исключаются из электронной очереди ИАС «Е-услуги. Образование».

ИСТОЧНИК KP.RU