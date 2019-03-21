2019-03-21T09:38:43+03:00
Общество

В Салехарде ледовый городок на площади у «Геолога» решили разобрать

Из-за потепления он стал опасным
Анна Полякова
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В Салехарде ледовый городок на площади у «Геолога» решили разобрать Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде ледовый городок на площади у «Геолога» решили разобрать Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде начался демонтаж ледового городка на площади возле «Геолога». На разбор конструкций специалисты принимаются сегодня, 21 марта. Как сообщили в администрации ямальской столицы, из-за потепления фигуры утратили первоначальный вид и появились многочисленные трещины. Возникла реальная угроза безопасности пребывания людей.

Для безопасности детворы и взрослых территория вокруг горок и скульптурных композиций на время проведения работ будет огорожена сигнальной лентой.

«Просьба быть предельно внимательными и осторожными!» - обратились представители мэрии к горожанам.

Напомним, в этом году главную городскую площадь украсит ледовый городок по мотивам сказки «Снежная королева». Именно за нее проголосовало большинство жителей на портале «Живем на Севере». Над созданием ледяной сказки трудились скульпторы из Барнаула. Всего потребовалось порядка 300 кубов льда. По контракту срок сдачи объекта 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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