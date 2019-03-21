2019-03-21T09:15:44+03:00
Общество

В Тарко-Сале пройдет ярмарка тюменских аграриев

Торговля развернется на площади торгового дома «Русь»
Анна Полякова
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В Тарко-Сале 22 и 23 марта пройдет сельскохозяйственная ярмарка тюменских производителей. Торговля развернется на площади торгового дома «Русь». Для ямальцев привезли широкий ассортимент мясной, молочной, рыбной и сельскохозяйственной продукции.

Как сообщили в администрации Пуровского района, Тобольский гормолзавод, например, представит цельномолочную продукцию, сыр и сливочное масло. Масло рапсовое привезет Заводоуковский маслозавод. Также тюменцы порадуют северян свининой, телятиной, мясом кролика, птицы и яйцом, полуфабрикатами и субпродуктами, колбасными изделиями и мясными консервами. Кроме того, жители и гости райцентра смогут приобрести дикоросы и вязаные изделия.

Напомним, ярмарки тюменских сельхозпроизводителей проводят в рамках соглашения между департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области и департаментом экономики ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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