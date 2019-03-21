2019-03-21T08:18:44+03:00
Общество

На ямальские зимники запретили выезжать машинам тяжелее 3,5 тонн

Ограничения действуют 21 марта
Анна Полякова
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На ямальские зимники запретили выезжать машинам тяжелее 3,5 тонн Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа ямальские зимники запретили выезжать машинам тяжелее 3,5 тонн Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Днем все ямальские зимники доступны для машин не тяжелее 3,5 тонн. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Ведомство 21 марта обнародовало актуальную информацию о работе сезонных дорог на Ямале.

На зимних трассах «Лабытнанги-Мужи – Азовы – Теги», «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале», а также «СалехардНадым» круглые сутки разрешено движение для всех видов авто общей массой только до 3,5 тонн.

Единственная дорога, на которую пропускают тяжелые машины 21 марта, - это «Уренгой – Красноселькуп». Однако для этих автомобилей (массой до 30 тонн) трасса открыта только с 20:00 до 08:00. С 11:00 до 20:00 пропускают машины лишь до 3.5 тонн.

Информацию о работе зимников можно получить по телефону ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»: (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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