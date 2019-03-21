2019-03-21T08:03:23+03:00
Происшествия

На ямальском зимнике перевернулась легковушка

Автомобилиста госпитализировали с различными травмами
Анна Полякова
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На ямальском зимнике перевернулась легковушка Фото: Госавтоинспекция ЯмалаНа ямальском зимнике перевернулась легковушка Фото: Госавтоинспекция Ямала
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На 4 км зимней автодороги Яр-Сале – Сюнай-Сале в ДТП пострадал водитель перевернувшегося легкового автомобиля. Авария произошла 20 марта около 18 часов 10 минут.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, водитель ВАЗ не справился с управлением. Он не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия. Автомобилиста госпитализировали с различными травмами.

По данным регионального ведомства, всего за минувшие сутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано 11 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. С начала 2019 года в 1215 зарегистрированных ДТП, погибли семь человек и 131 травмирован, в их числе 17 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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