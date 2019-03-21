Погода на Ямале 21 марта: ожидаются дожди
В четверг, 21 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде + 1 градус, пасмурно, в первой половине дня пройдет небольшой снег, ветер западный 5 м/с.
В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, дождь, юго-западный ветер 8 м/с.
В Новом Уренгое около ноля градусов, пасмурно, в середине дня пройдет небольшой снег, ветер западный 5 м/с.
В Надыме +5 градусов, пасмурно, днем-кратковременный дождь, ветер юго-западный 4 м/с.
В Губкинском +6 градусов, пасмурно, дождь, ветер западный 6 м/с.
В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер западный 5 м/с.
В Муравленко +6 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь, ветер юго-западный 7 м/с.
В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, утром пройдет небольшой снег, ветер западный 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU