2019-03-21T05:09:12+03:00
Общество

Погода на Ямале 21 марта: ожидаются дожди

Потеплеет до + 6 градусов
Анна Полякова
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В четверг, 21 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде + 1 градус, пасмурно, в первой половине дня пройдет небольшой снег, ветер западный 5 м/с.

В Ноябрьске +4 градуса, пасмурно, дождь, юго-западный ветер 8 м/с.

В Новом Уренгое около ноля градусов, пасмурно, в середине дня пройдет небольшой снег, ветер западный 5 м/с.

В Надыме +5 градусов, пасмурно, днем-кратковременный дождь, ветер юго-западный 4 м/с.

В Губкинском +6 градусов, пасмурно, дождь, ветер западный 6 м/с.

В Тарко-Сале +5 градусов, пасмурно, дождь, ветер западный 5 м/с.

В Муравленко +6 градусов, пасмурно, в первой половине дня - дождь, ветер юго-западный 7 м/с.

В Лабытнанги +2 градуса, пасмурно, утром пройдет небольшой снег, ветер западный 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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