Глав ямальских муниципалитетов торопят убрать снег с крыш

20 Март 15:49 2019-03-20T15:49:55+03:00

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Главам муниципалитетов предложили взять вопрос очистки крыш от снега под личный контроль. К такому решению пришли участники заседания окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседание в Салехарде 20 марта провёл заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов, сообщает правительство ЯНАО.

К проблеме неконтролируемого схода снега и наледи с кровель многоквартирных домов, высотных зданий и сооружений обратился и.о. директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Сергей Юдин:

- В период ожидаемого повышения температуры риски многократно увеличиваются.Это может стать причиной чрезвычайных происшествий, угрожать жизни и здоровью граждан, их имуществу.

Ежегодно об этой проблеме говорят на заседаниях комиссии. Однако ситуация периодически повторяется.

- Прошу глав муниципальных образований принять все необходимые меры для решения данного вопроса. Управляющим компаниям при этом необходимо обеспечить своевременное проведение мероприятий по очистке крыш зданий от снега и льда, уборке придомовых территорий от скоплений снега. Особое внимание необходимо уделить социально значимым объектам и безопасности детей, - обозначил замглавы региона Аркадий Бессонов.

ИСТОЧНИК KP.RU