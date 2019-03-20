Ямальцы получили гран-при на общероссийской выставке «Строительство и архитектура»

20 Март 15:35 2019-03-20T15:38:48+03:00

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Специалисты Ямальского лесопромышленного комплекса вернулись с золотой медалью за качество с 25-ой специализированной выставки «Строительство и архитектура». В форуме, который прошел в Тюмени, участвовали лучшие представители строительного бизнеса из разных регионов России.

- За образец мы взяли элементы конструкции для строительства дома из клеёного бруса. Мы, северяне, живём в условиях экстремального климата, поэтому все наши дома очень тёплые и надёжные, - рассказал Антон Шагиев, коммерческий директор ООО «ЯЛПК».

Домокомплекты изготавливаются из древесины хвойных пород, растущих на Ямале. Напоминаем, жители округа, желающие построить деревянный жилой дом, могут принять участие в дополнительной заявочной кампании и получить государственную поддержку от 50% до 100% от стоимости домокомплекта. Семьи, которые состоят на учёте нуждающихся в жилье, могут получить субсидию в размере 100%. Сбор заявок уже подходит к завершению, последний день подачи заявления – 29 марта. Заявки принимаются в муниципалитетах по месту жительства.

С начала действия программы 18 семей воспользовались этой возможностью, девять из них участвовали в мероприятиях в 2018 году. Большая часть из них уже получили домокомплекты, остальные ждут поставку в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU