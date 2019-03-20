2019-03-20T15:31:03+03:00
Общество

На Ямале обсудили безопасность населения в паводковый сезон

В зоне особого контроля дорожников – участок Надым – Старый Надым
Анна Полякова
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На Ямале обсудили безопасность населения в паводковый сезон Фото: правительство ЯНАОНа Ямале обсудили безопасность населения в паводковый сезон Фото: правительство ЯНАО
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Главам Ноябрьска и Пуровского района рекомендовано во время паводка держать на контроле участок железной дороги между станциями Ноябрьск и Коротчаево для предупреждения ЧП. Возможен размыв конусов железнодорожных мостов и осадка земляного полотна. Об этом сообщили на заседании окружной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Заседание в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами 20 марта провёл заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов.

Как рассказал директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков, к работам по содержанию автомобильных дорог в условиях паводка добавляются новые задачи – расчистка оголовков водопропускных труб от снега, открытие оголовков труб, удаление снежного вала с насыпей дорог, расчистка подходов к мостам и отсыпка песчаных дамб на подтопляемых участках.

В зоне особого контроля дорожников – участок Надым – Старый Надым, где два года назад в результате резкого повышения уровня воды участок автодороги был затоплен.

Если уровень воды резко вырастет и проезд по участку автодороги будет невозможен, планируется привлечь подрядные организации, а также предприятия Надыма для выделения дополнительной техники для перевозки людей и автомобилей через затопленный участок.

Кроме того, дорожники подготовили аварийный запас песка и щебня, а в случае необходимости будет демонтирована дамба, чтобы исключить подтопление дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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