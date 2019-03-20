В Салехарде продавец и покупатель «спайса» получили тюремные сроки

20 Март 14:46 2019-03-20T14:52:17+03:00

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Салехардский суд вынес приговор 45-летнему предпринимателю за преступный бизнес. В апреле 2018 года наркоторговец сбыл своему знакомому за 4,5 тысячи рублей более 1,8 грамма «спайса».

В тот же день покупателя задержали сотрудники полиции и ночью провели обыск в квартире продавца, где обнаружили более 47 граммов аналогичной курительной смеси.

Продавца судили по двум статья. В результате его приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Покупатель, в свою очередь продававший наркотики третьим лицам, также осужден . Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU