2019-03-20T19:43:36+03:00
Спорт

Ямальский борец завоевал две медали чемпионата России

Таркосалинский спортсмен дважды занесен в Книгу рекордов России
Анна Полякова
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Ямалький борец Никита Ребро успешно выступил на Чемпионате России по спорту глухих, который завершился в Саранске. Спортсмен из Тарко-Сале завоевал награды сразу в двух дисциплинах.

В соревнованиях по греко-римской борьбе среди 62 соперников из 24 субъектов РФ Никита завоевал серебряную медаль в весовой категории до 77 кг. Отличился борец и в состязаниях по вольной борьбе, завоевав бронзу в своей весовой категории. В этой дисциплине выступил 91 спортсмен из 17 субъектов РФ, сообщили в администрации Пуровского района.

Никита Ребро представляет ДЮСШ «Виктория» Тарко-Сале, работает спортсменом-инструктором ямальского Центра адаптивного спорта, является неоднократным призером окружных, всероссийских и международных турниров по вольной и греко-римской борьбе.

Кроме того, таркосалинский спортсмен дважды занесен в Книгу рекордов России: за один час он совершил 220 приседаний со штангой 90 килограммов, а также преодолел на руках наибольшее расстояние — 37,6 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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