2019-03-20T14:25:41+03:00
Происшествия

Молодой пуровчанин из мести поджог автомобиль своего недруга

Дело ушло в суд
Анна Полякова
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В Пуровском районе дело о поджоге автомобиля, который совершил молодой ямалец, направлено в суд. Сумма ущерба составила более 52 тысяч рублей. В июне 2018 года житель п. Ханымей обратился в полицию с заявлением. Его автомобиль сгорел полностью, восстановлению не подлежит.

Подозреваемым оказался ранее не судимый, безработный 19-летний житель поселка. Он сознался в поджоге. В полиции он рассказал, что таким способом он хотел отомстить земляку, с которым ранее произошел конфликт.

Дело расследовалось по статье УК РФ «Умышленные уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшие причинение значительного ущерба», сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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