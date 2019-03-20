Ямальцы на международном форуме расскажут о поддержке родных языков

20 Март 13:57 2019-03-20T14:00:50+03:00

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Ямальская делегация принимает участие международный форум «Год языков коренных народов России», который проходит Ханты-Мансийске. В Югру прибыли делегаты из 35 регионов – представители коренных малочисленных народов, научного и преподавательского сообществ, общественных объединений, органов власти.

Ямальские специалисты примут участие в работе секций и круглых столов, где обсудят актуальные вопросы развития родных языков и родной литературы, поделятся наработками и методиками преподавания. Директор департамента по делам КМНС ЯНАО Инна Сотруева планирует рассказать коллегам о лучших ямальских практиках и проектах по поддержке родных языков.

Торжественная церемония открытия и пленарное заседание – 21 марта. Участники будут работать на пяти секциях: «Лучшие практики и проекты по поддержке родных языков»; «Русский язык как язык межнационального общения»; «Языки коренных малочисленных народов в системе образования»; «Роль науки в сохранении и развитии языков коренных малочисленных народов»; «Роль информационных технологий и СМИ в сохранении и популяризации языков народов России как части всемирного культурного наследия». Пройдёт и мастер-класс для преподавателей родных языков.

Форум пройдёт в рамках государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики». Напомним, 2019 год провозглашён ООН международным годом языков коренных народов; форум призван привлечь внимание к вопросам сохранения и развития языков народов России с акцентом на поддержку исчезающих и малоиспользуемых языков РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU