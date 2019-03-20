На должность первого замдиректора департамента по делам КМНС назначен Роман Пикун

20 Март 13:48 2019-03-20T13:50:51+03:00

Он стал одним из трёх финалистов от Ямала в конкурсе «Лидеры России»

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Первым заместителем директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО стал Роман Пикун. До этого с августа 2011 года он занимал пост начальника управления национальной политики и общественных отношений департамента внутренней политики ЯНАО. Он показал свои управленческие качества, став одним из трёх финалистов от Ямала в конкурсе «Лидеры России».

Пикун Роман Витальевич – коренной салехардец. Он получил два высшиих образования. Сначала в 1994 году окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», квалификация – «Горный инженер». Через 4 года получил еще один диплом - Академии труда и социальных отношений (г. Москва) по специальности «Юриспруденция». Общий стаж работы в органах власти Ямала – 25 лет.

Трудовую деятельность начал в 1994 году специалистом в комитете экономики и прогнозирования администрации ЯНАО.

Среди значимых направлений работы Романа Пикуна в сфере национальной политики – активная работа с общественными организациями коренных народов. В частности, социальная, законодательная и грантовая поддержка инициатив КМНС. При участии Романа Пикуна разработана и реализована стратегия государственной национальной политики Ямала до 2025 года, а также «Народная программа» для коренных народов Севера.

Кроме этого, Роман Пикун является создателем регионального отделения «Ассоциации юристов России» в 2009 году. Один из самых известных проектов этой ассоциации – проект по оказанию бесплатной юридической помощи населению.

ИСТОЧНИК KP.RU