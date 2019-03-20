2019-03-20T13:23:14+03:00
Общество

Почти семь тысяч ямальцев заболели за неделю ОРВИ и гриппом

Большая часть госпитализированных - малыши до 2 лет
Анна Полякова
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Почти семь тысяч ямальцев заболели за неделю ОРВИ и гриппомПочти семь тысяч ямальцев заболели за неделю ОРВИ и гриппомФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале за минувшую неделю с диагнозом острая респираторная вирусная инфекция в медучреждения обратилось 6994 человек. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора ЯНАО, показатель заболеваемости составил 129,9 случаев на 10 тысяч населения, что ниже порогового значения на 2,3%.

Всего госпитализировано 204 человека, большая часть которых малыши до 2 лет, таких было 59 человек, 18 и старше – 57, и 51 дошкольник.

В 171 случае подтвержден грипп. Согласно данным лабораторного мониторинга в 86 пробах выделен вирус гриппа А (H1N1)2009, в 43 пробах выделен вирус гриппа А (H3N2), в 12 – РС вирусы, в 6 пробах – аденовирусы, в 24 – другие.

За 11 неделю зарегистрировано - 119 случаев заболеваемостью внебольничной пневмонией. Наибольшее количество заболевших в возрастной группе 40-64 года – 43 случая.

На сегодняшний день в округе вакцинировано против гриппа 48,6% от общей численности жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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