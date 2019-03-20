2019-03-20T12:45:47+03:00
Экономика

90 километров ямальских дорог отремонтируют в 2019 году

Трассы приводят в нормативное состояние
Анна Полякова
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90 километров ямальских дорог отремонтируют в 2019 году Фото: правительство ЯНАО90 километров ямальских дорог отремонтируют в 2019 году Фото: правительство ЯНАО
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Чуть больше половины ямальских трасс, общая протяженность которых 1 274 км, находится в нормативном состоянии. По программе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» этот показатель с 66,2% к концу 2019 года должен увеличиться до 66,9%. Только в этом году пройдут работы на участках автодорог протяжённостью почти 90 км.

- За шесть лет нам необходимо существенно увеличить долю дорог, соответствующих нормативам, и снизить число мест концентрации ДТП, - отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков, выступая на рабочее совещание, на котором обсудили план мероприятий по реализации в регионе нацпроекта.

До 2024 года будут выполнены работы по строительству 110 км, реконструкции 7 км, капитальному ремонту 45,1 км, ремонту 82,2 км региональных дорог.

Сейчас федеральными ведомствами разрабатывается реестр технологий и материалов, которые нам помогут ознакомиться с опытом других субъектов и применить их у себя в регионе.

Кроме того, в этому году планируется привести к требуемому нормативному состоянию сети автодорог Салехардской городской агломерации с 43,3% до 57,3%, в состав которой входят: автодорога Салехард – Лабытнанги, а также улично-дорожная сеть городов Салехард и Лабытнанги, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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