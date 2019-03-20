2019-03-20T12:27:04+03:00
Общество

В Надыме у безработных проверили здоровья

Врачи проконсультировали участников «Ярмарки вакансий»
Анна Полякова
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В Надыме у безработных проверили здоровья Фото: depzdrav.yanao.ruВ Надыме у безработных проверили здоровья Фото: depzdrav.yanao.ru
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В Надыме впервые сотрудники Ямальского центра медицинской профилактики приняли участие в «Ярмарке вакансий». Работодатели предлагали соискателям информацию, полезную в поисках работы. Врачи, тем временем, пригласили надымчан проверить свое здоровье.

Как сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО, специалисты Центра измерили горожанам давление и проверили уровень содержания кислорода в крови. Посетители мероприятия с удовольствием узнали о состоянии своего организма.

В течение всего дня они обращались к врачам с вопросами, касающимися здорового образа жизни и профилактики разных заболеваний. Врачи проконсультировали всех горожан и раздали памятки, которые помогут сохранить здоровье, а также предотвратить развитие недугов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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