Жителя Муравленко задержали за сбыт «синтетики» в крупном размере

20 Март 12:15 2019-03-20T12:18:22+03:00

Наказанием для наркодилера может стать 20 лет лишения свободы

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На жителя Муравленко заели уголовное дело за сбыт наркотиков в крупном размере. Ранее судимого 39-летнего горожанина задержали во время оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у него изъяты свертки с порошкообразным веществом.

Эксперты установили, что содержимое - наркотическое средство синтетической группы общей массой около 64 граммов.

Уголовное дело возбудили по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Наказанием для наркодилера может стать 20 лет лишения свободы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU