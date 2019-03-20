20 Март 11:46 2019-03-20T11:48:40+03:00

Получить биометрический загранпаспорт на Ямале теперь можно в МФЦ Фото: правительство ЯНАО

Изменить размер текста: A A

На Ямале стало проще получить биометрический загранпаспорт. Их начали оформлять в многофункциональных центрах Ноябрьска и Нового Уренгоя. Оборудование для снятия биометрических параметров закуплено из средств регионального бюджета. Напомним, до этого получить эту услугу можно было только через Управление МВД России по округу или через сайт госуслуг.

Пока оформить биометрический паспорт в МФЦ можно раз в неделю, по средам, по предварительной записи. Оформить его могут граждане старше 14 лет и законные представители несовершеннолетних.

При себе необходимо иметь паспорт гражданина России, прежний загранпаспорт, если срок его действия не истёк, и военный билет (мужчинам от 18 до 27 лет). Паспорт выдаётся в течение 90 дней – это максимальный срок для жителей, прописанных за пределами округа.

Записаться на подачу документом можно через сайт ямальского МФЦ, по телефону 8-800-2000-115 или через терминал электронной очереди в отделе МФЦ, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU