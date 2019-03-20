2019-03-20T13:35:22+03:00
Происшествия

Ноябрянин избил молотком женщин в салоне сотовой связи

Рецидивист собирался вернуть купленный несколько дней назад телефон
Анна Полякова
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Ноябрянин избил молотком женщин в салоне сотовой связиНоябрянин избил молотком женщин в салоне сотовой связиФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске задержали мужчину, который с молотком в руках напал на женщин в салоне сотовой связи. Инцидент произошел 19 марта. Мужчину доставил в отделение полиции. Его личность полицейские установили во время предварительной проверки. Им оказался ранее судимый 52-летний житель города.

Выяснилось, что по пути на работу он зашел в салон сотовой связи, чтобы вернуть купленный несколько дней назад телефон.

Как рассказали очевидцы произошедшего в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте», неадекватный мужчина решил, что посетительница плохо разговаривала с персоналом. Достал молоток и ударил по голове сначала одну женщину, затем вторую.

Посетительниц он попросил не задавать лишнее вопросы продавцу, но на него никто не обратил внимания. Тогда он молотком нанес удары двум женщинам, после чего попытался скрыться, но был задержан сотрудником полиции.

Пострадавшие обратились в центральную городскую больницу. Одна женщина, получившая черепно-мозговую травму, проходит лечение дома. Другая госпитализирована с рвано-ушибленной раны левой надбровной области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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