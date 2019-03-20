20 Март 10:59 2019-03-20T11:10:32+03:00

На Ямале появился первый застройщик жилья со счётом эскроу Фото: правительство ЯНАО

Изменить размер текста: A A

Готовность ямальских строительных компаний к использованию счетов эскроу стала темой совещания, которое открыл замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов. Работу в новых условиях после поправок в 214 федеральный закон обсудили застройщики жилья и представители крупнейших банков.

Закон предусматривает усиление контроля в сфере долевого строительства и нацелен на предотвращение появления новых «обманутых» дольщиков.

Сегодня на Ямале один застройщик открыл счёт эскроу. У остальных компаний осталось три месяца. Уже с 1 июля 2019 года все новые проекты жилищного строительства не будут использовать договоры долевого участия в той форме, которая существует в настоящее время.

Им на смену придут счета эскроу – специальные счета для безопасного проведения расчётов между покупателем и продавцом, при котором деньги дольщика будут недоступны строительной компании до момента ввода объекта в эксплуатацию.

В регионе сейчас возводится 660 тыс. м2 жилья в многоквартирных домах. В том числе 46 застройщиков осуществляют строительство 101 дома с привлечением заёмных средств граждан через договоры долевого участия, сообщает правительство ЯНАО.

- По нашим прогнозам, до 2024 года объём финансирования всех наших жилищных программ поддержки граждан составит порядка 10 миллиардов рублей. И все эти деньги, плюс заёмные средства и средства самих жителей округа, хлынут на рынок недвижимости. Мы создаём спрос и надеемся, что поможем создать предложение, - подчеркнул Андрей Воронов.

ИСТОЧНИК KP.RU