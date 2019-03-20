Жителя Шурышкарского района обвиняют в убийстве сожительницы
На 35-летнего ранее судимого ямальца завели уголовное дело
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В селе Горки Шурышкарском районе задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве сожительницы. На 35-летнего ранее судимого ямальца завели уголовное дело о «причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей».
По данным следствия, ночью 19 марта во время ссоры с сожительницей он жестоко избил женщину руками и ногами. Она скончалась на месте преступления от полученных телесных повреждений.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, следствием устанавливает все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о заключении его под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU