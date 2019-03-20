2019-03-20T09:37:15+03:00
Общество

В Ноябрьске пройдут соревнования «ползуночков» и «бегуночков»

Анна Полякова
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В Ноябрьске пройдут соревнования для малышей. На старт выйдут «Веселые ползуночки», которые еще будут преодолевать дистанцию на четвереньках. Участникам, по условиям состязания, должно быть от восьми месяцев до года.

После них соревноваться будут «Веселые бегуночки», возраст этих участников будет варьироваться от года и шести месяцев — до года и восьми.

Победителей ждут призы. За первое место вручат детский автомобиль, за второе - мотоцикл и за третье - велосипед.

Принять участие могут все желающие, чей возраст соответствует заявленным требованиям. Заявки принимаются с 20 до 31 марта в детском саду «Колобок». За несколько часов уже поступило уже 20 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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