В селе Нори построят новый храм
В селе Нори решено построить новый храм, а в Кутопьюгане уже действующий утеплят. Если позволит погода, то к концу марта запланирована доставка грузов для начала возведения церкви, планируется произвести работы по расчистке места строительства и установке свайного основания.
- На прошлой неделе подрядчик доставил в Кутопьюган строительные материалы: утеплитель, минеральная вата, сайдинг, - сообщил глава МО Кутопьюганское Иван Неркагы.
Квалифицированная бригада несколько дней назад уже приступила к работам. В рамках контракта будет утеплена крыша изнутри, обшиты и утеплены наружные стены храма. Ремонтные работы планируем завершить к 28 апреля, к Пасхе.
20 марта состоится очередная миссионерская поездка священнослужителя Свято-Никольского храма иерея Андрея Калугина в село Кутопьюган. На прошлой неделе он побывал в Нори.
ИСТОЧНИК KP.RU