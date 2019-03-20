2019-03-20T09:58:01+03:00
Общество

В селе Нори построят новый храм

К концу марта запланирована доставка стройматериалов
Анна Полякова
Поделиться:
В селе Нори построят новый храм Фото: nadymregion.ruВ селе Нори построят новый храм Фото: nadymregion.ru
Изменить размер текста:

В селе Нори решено построить новый храм, а в Кутопьюгане уже действующий утеплят. Если позволит погода, то к концу марта запланирована доставка грузов для начала возведения церкви, планируется произвести работы по расчистке места строительства и установке свайного основания.

- На прошлой неделе подрядчик доставил в Кутопьюган строительные материалы: утеплитель, минеральная вата, сайдинг, - сообщил глава МО Кутопьюганское Иван Неркагы.

Квалифицированная бригада несколько дней назад уже приступила к работам. В рамках контракта будет утеплена крыша изнутри, обшиты и утеплены наружные стены храма. Ремонтные работы планируем завершить к 28 апреля, к Пасхе.

20 марта состоится очередная миссионерская поездка священнослужителя Свято-Никольского храма иерея Андрея Калугина в село Кутопьюган. На прошлой неделе он побывал в Нори.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе