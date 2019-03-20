В селе Нори построят новый храм

20 Март 09:24 2019-03-20T09:58:01+03:00

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В селе Нори решено построить новый храм, а в Кутопьюгане уже действующий утеплят. Если позволит погода, то к концу марта запланирована доставка грузов для начала возведения церкви, планируется произвести работы по расчистке места строительства и установке свайного основания.

- На прошлой неделе подрядчик доставил в Кутопьюган строительные материалы: утеплитель, минеральная вата, сайдинг, - сообщил глава МО Кутопьюганское Иван Неркагы.

Квалифицированная бригада несколько дней назад уже приступила к работам. В рамках контракта будет утеплена крыша изнутри, обшиты и утеплены наружные стены храма. Ремонтные работы планируем завершить к 28 апреля, к Пасхе.

20 марта состоится очередная миссионерская поездка священнослужителя Свято-Никольского храма иерея Андрея Калугина в село Кутопьюган. На прошлой неделе он побывал в Нори.

ИСТОЧНИК KP.RU