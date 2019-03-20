Надымский район готовится к весеннему паводку

20 Март 09:10 2019-03-20T09:18:17+03:00

На реке пробурянт6 тысяч лунок в местах возможных ледовых заторов

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Возможное нарушение транспортного сообщения между Надымом и поселком Старый Надым, а значит, города с «большой землей» остается основным риском в паводковый период 2019 года. Об этом сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Сергей Соснин, выступая на аппаратном совещании.

Сегодня возводится насыпь дорожного полотна участка строящейся автомобильной дороги «Сургут-Салехард» для ее спрямления в объезд Старого Надыма. Она станет дополнительной преградой для паводковых вод с верховья реки Надым и должна уменьшить риск подтопления автомобильной дороги на проблемном участке дороги на Старый Надым.

С департаментом транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО предварительно достигнута договоренность о возможности проезда легкового автомобильного транспорта по строящемуся участку автодороги, минуя проблемный участок в случае его подтопления.

Осенью 2018 года был создан резерв грунта, на производственной базе подрядчика имеется резерв щебеночно-песчаной смеси. Запланированы работы по изготовлению резерва клапанов для водопропускных труб под автодорожным полотном. Планируется пробурить 6 тысяч лунок в местах возможных ледовых заторов на реке Надым.

А с апреля будет осуществляться мониторинг обстановки по толщине льда и уровню воды на реке, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU