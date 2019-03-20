2019-03-20T08:46:44+03:00
Экономика

Ямал потратит 3 млн рублей на модернизацию сельских пекарен

Деньги распределят в конкурсном порядке
Анна Полякова
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Ямальские сельские пекарни модернизируют за счёт регионального бюджетаЯмальские сельские пекарни модернизируют за счёт регионального бюджета
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На модернизацию пекарного оборудования в селах Ямала из регионального бюджета в 2019 году выделено 3 млн рублей, которые будут распределены в конкурсном порядке. Об этом сообщили в окружном департаменте агропромышленного комплекса, где завершился приём заявок от сельских производителей хлеба.

В конкурсе будут участвовать пекарни из Шурышкарского, Ямальского, Приуральского и Красноселькупского районов. Итоги подведут в марте.

Организациям компенсируется часть затрат, связанных с выпечкой хлеба, куда входит зарплата пекаря, стоимость муки с учётом её доставки в округ и коммунальные платежи. Субсидии направляются на выпечку пяти видов хлеба из ржаной и пшеничной муки. В ведомстве отметили, что в этом году планируется просубсидировать выпечку 2 800 тонн хлеба – на 400 тонн больше, чем в 2018-м. Объём финансирования хлебного производства по сравнению с прошлым годом увеличен с 74 до 85 млн рублей.

Сегодня выпечку хлеба осуществляют 30 производителей в 28 сельских населённых пунктах Ямала. Возмещение затрат позволяет сохранять стоимость хлеба для жителей сел; в 2019-м она осталась на уровне прошлого года – 58 рублей за килограмм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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