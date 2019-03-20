20 Март 08:31 2019-03-20T08:34:53+03:00

На ямальских зимниках режим проезда зависит от времени суток Фото: Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

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Ямальские зимние автодороги 20 марта открыты для проезда транспорта. О режиме работы сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Так, например, на трассе «Уренгой – Красноселькуп» открыто движение для всех видов автомобилей общей массой до 30 тонн.

Автодорога «Аксарка – Салемал – Панаевск – Яр-Сале» доступна для всех видов машина общей массой до 3,5 тонн.

Зимники «Лабытнанги – Азовы – Мужи – Теги» и «Салехард – Надым» работают в одинаковом режиме. С 08-00 до 20-00 часов открыто движение для всех видов транспорта общей массой до 3,5 тонн. С 20-00 до 08-00 часов, когда температура воздуха опускается, на трассу пускают все виды авто общей массой до 30 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU