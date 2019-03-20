На трассе под Ноябрьском пострадал водитель в перевернувшемся автомобиле

20 Март 07:54 2019-03-20T09:21:54+03:00

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В ДТП на 47 км автодороги Ноябрьск-микрорайон Вынгапуровский пострадал водитель легковушки. Авария произошла 19 марта около 9 часов 40 минут. Машины вылетела с дороги на обочину и перевернулась. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, по предварительном автомобилист за рулем ВАЗа не учел особенности и состояние своего и не справился с управлением. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован.

Всего за прошедшие сутки на дорогах автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых травмирован 1 человек. С начала 2019 года в 1203 зарегистрированных ДТП, погибли 7 человек и 130, в их числе 17 детей, получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU