2019-03-20T05:19:44+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 марта: потеплеет до +5 градусов

Местами пройдет дождь
Анна Полякова
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В среду, 20 марта, по прогнозам метеорологов, в Салехарде - 1 градус, пасмурно, днем пройдет сильный снег, ветер юго-западный 3 м/с.

В Ноябрьске около ноля градусов, солнечно, без осадков, юго-западный ветер 9 м/с.

В Новом Уренгое +2 градуса, пасмурно, ожидается дождь, ветер юго-западный 9 м/с.

В Надыме +5 градусов, пасмурно, без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.

В Губкинском +1 градус, облачно, осадки не прогнозируются, ветер юго-западный 8 м/с.

В Тарко-Сале +1 градус, пасмурно, без осадков, ветер южный 7 м/с.

В Муравленко +1 градус, облачно, без осадков, ветер юго-западный 8 м/с.

В Лабытнанги около ноля, пасмурно, снегопад, ветер юго-западный 1 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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