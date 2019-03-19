2019-03-19T16:25:11+03:00
Происшествия

Салехардец задушил пожилую супругу и три дня не обращал внимание на труп

Он сам вызвал «скорую помощь»
Анна Полякова
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В Салехарде 57-летнего мужчину обвиняют в убийстве супруги. Ссора 15 марта закончилась трагедией. Оба во время конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ударил свою 56-летнюю жену 3 раза по голове, а после с силой схватил ее руками за горло, сдавил и удерживал в таком состоянии до тех пор, пока женщина не перестала подавать признаков жизни, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Поразительно то, что после убийства мужчина продолжил распивать алкоголь. Только трое суток спустя он обратил внимание на то, что его супруга не подает признаков жизни. Тогда он вызвал «скорую помощь».

Во время предварительного следствия мужчина дал признательные показания и подтвердил их в ходе проведения следственного эксперимента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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