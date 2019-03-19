19 Март 15:44 2019-03-19T15:55:26+03:00

На Ямале лесной дозор увеличат в три раза Фото: правительство ЯНАО

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На Ямале в этом году планируется увеличить количество инспекторов, осуществляющих лесной надзор. К 55 специалистам добавятся 102 охотинспектора, которые будут наделены полномочиями по лесному надзору. Всё это поможет выявлять незаконное использование земель лесного фонда и обеспечит профилактику правонарушений лесного законодательства.

Об этом сообщили совещании в Екатеринбурге, которое провел замглавы Минприроды России, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ Иван Валентик. Участники обсудили эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами УрФО, а также задачи на 2019 год.

Первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Антон Колодин познакомил присутствующих с региональным проектом «Сохранение лесов». Так, например, вблизи населённых пунктов обследуют горельники для последующей их расчистки, укрепят материально-техническую базу учреждений, осуществляющих охрану лесов от пожаров.

В регионе внедряется пилотный проект непрерывного дистанционного лесного мониторинга на территории Пуровского района на площади около 1 млн га. Это совместный проект правительства округа и Рослесинфорга, подведомственного учреждения Рослесхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU