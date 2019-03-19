2019-03-19T15:55:26+03:00
Общество

На Ямале лесной дозор увеличат в три раза

Вблизи населённых пунктов обследуют горельники для их расчистки
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале лесной дозор увеличат в три раза Фото: правительство ЯНАОНа Ямале лесной дозор увеличат в три раза Фото: правительство ЯНАО
Изменить размер текста:

На Ямале в этом году планируется увеличить количество инспекторов, осуществляющих лесной надзор. К 55 специалистам добавятся 102 охотинспектора, которые будут наделены полномочиями по лесному надзору. Всё это поможет выявлять незаконное использование земель лесного фонда и обеспечит профилактику правонарушений лесного законодательства.

Об этом сообщили совещании в Екатеринбурге, которое провел замглавы Минприроды России, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства РФ Иван Валентик. Участники обсудили эффективность исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами УрФО, а также задачи на 2019 год.

Первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Антон Колодин познакомил присутствующих с региональным проектом «Сохранение лесов». Так, например, вблизи населённых пунктов обследуют горельники для последующей их расчистки, укрепят материально-техническую базу учреждений, осуществляющих охрану лесов от пожаров.

В регионе внедряется пилотный проект непрерывного дистанционного лесного мониторинга на территории Пуровского района на площади около 1 млн га. Это совместный проект правительства округа и Рослесинфорга, подведомственного учреждения Рослесхоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Салехарде представители четырёх регионов России обсудили развитие казачества
На Ямале вор проник в чужую квартиру через форточку, пока хозяйка бродила по тундре
Погода на Ямале 30 марта: небольшое потепление
Ямал может стать местом проведения Арктических зимних игр
На Ямале браконьер припрятал улов муксуна на полтора миллиона рублей
Новоуренгойскую новостройку с трещинами решили расселить
В Тарко-Сале прокуратура заставила привести в порядок опасную детскую площадку
В Лабытнанги по подозрению в грабеже задержали рецидивиста
На Ямале создадут виртуальный концертный зал и модельную библиотеку
В Тарко-Сале задержали двоих бурятов за тайники-закладки в городе
В Салехарде в День оленевода ограничат движение транспорта
Часть ямальского зимника 1 апреля перестанет работать
В Тазовском районе состоится большая ярмарка
В Югре главы муниципалитетов отчитываются перед Натальей Комаровой о своей работе