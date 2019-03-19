Мини-снегоход не дошел до Уренгоя из-за мошенничества

19 Март 15:23 2019-03-19T15:27:13+03:00

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Пуровские полицейские разыскивают мошенника, «продававшего» мини-снегоход. Жертвой обмана стал житель поселка Уренгой. Он 1 февраля на сайте заказал технику стоимостью более 63 тысяч рублей.

Ему перезвонил неизвестный, с которым он обговорил условия покупки. После этого уренгоец перечислил на указанный расчетный счет половину стоимости в качестве предоплаты. Однако до настоящего времени снегоход он так и не получил, деньги не возвращены, на телефонные звонки продавец не отвечает.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество». Полицейские рекомендуют гражданам при покупке товара через интернет-ресурсы не переводить деньги на неизвестные счета, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU