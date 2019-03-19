2019-03-19T15:03:07+03:00
Общество

10 многодетных семей Салехарда бесплатно получили земельные участки

В планах на этот год распределить 80 участков для ИЖС
Анна Полякова
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Еще 10 многодетных семей Салехарда стали обладателями бесплатных земельных наделов для ведения огородничества. Их распределили на заседании комиссии по предоставлению участков многодетным семьям.

9 земельных участков находятся северо-восточнее территории ДНТ «Север». Еще один участок был выделен в юго-восточной части города в микрорайоне «Радужный», в районе микрорайона «Удача».

Земельные участки обеспечены грунтовой дорогой и электричеством. В планах на этот год распределить 80 участков для ИЖС, участки для ведения огородничества формируются по потребности. Для принятия решения у граждан есть один месяц. Если согласие не будет подписано, семья снимается с учета.

Кроме того, многодетные семьи в качестве альтернативы могут получить соцвыплату на приобретение или строительство жилого помещения. Размер составляет 30% от стоимости жилья, рассчитываемой исходя из количества членов многодетной семьи, утвержденного норматива 18 м² на человека и стоимости 1 м² жилья, устанавливаемой для региона Минстроем России. Жилье может быть приобретено как на первичном, так и на вторичном рынке, уточнили в администрации ямальской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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