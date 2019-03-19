В Ноябрьске около сотни пожарных тушили бывший дом культуры

19 Март 14:19 2019-03-19T14:25:53+03:00

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В Ноябрьске крупный пожар бушевал в районе УТДДС 19 марта. Полыхало деревянное двухэтажное здание, где раньше располагался ДК «Рассвет». Сообщение о ЧП поступило в 12 часов 53 минуты. К моменту пожара оно было в не эксплуатируемом состоянии.

Спасателям понадобилась всего минута, чтобы примчаться к месту вызова. По прибытию к месту происшествия наблюдалось открытое горение кровли, что свидетельствует о позднем сообщении о пожаре, сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

На месте работает 10 единиц техники и 85 человек личного состава МЧС России. Возгорание локализовано в 14 часов 13 минут. На данный момент ликвидировано и открытое горение. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU