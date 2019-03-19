2019-03-19T14:04:21+03:00
Общество

Ямальцы предпенсионного возраста получают новые специальности

В 2019 году планируется обучить 290 предпенсионеров
Анна Полякова
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Ямальцы предпенсионного возраста получают новые специальности Фото: правительство ЯНАОЯмальцы предпенсионного возраста получают новые специальности Фото: правительство ЯНАО
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В Надыме новую профессию получают предпенсионеры. Они стали первыми участниками мероприятия «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста».

На базе «Надымская автошкола ДОСААФ России» они получают профессию «Водитель вездехода» (категория «А 1»).

Как сообщили в правительстве ЯНАО, все они трудятся в МУП «Надымские городские электрические сети», и им периодически приходится объезжать объекты, в том числе и в труднодоступных местах, на транспорте с высокой проходимостью. Именно поэтому и возникла потребность в овладении навыками вождения вездехода.

За счёт выделяемых средств граждане предпенсионного возраста – как ищущие, так и имеющие работу – смогут бесплатно повысить квалификацию и получить новую профессию. Всего, отметили в департаменте занятости населения ЯНАО, в 2019 году по этому направлению планируется обучить востребованным навыкам и компетенциям 290 предпенсионеров. Обучение может проводиться дистанционно или очно, как на территории округа, так и за его пределами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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