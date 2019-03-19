2019-03-19T12:57:10+03:00
Общество

Пуровский «Снежный барс» собрал туристов со всего района

Участники показали слаженную и сплоченную работу команд
Анна Полякова
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В окрестностях Тарко-Сале прошли районные соревнования по туристическому многоборью «Снежный барс-2019». В состязаниях участвовали команды из Тарко-Сале, Харампура, Уренгоя и Самбурга.

Для них подготовили трассу с различными испытаниями от навесной переправы - до траверса склона, а также конкурсы «национальное многоборье», «экологический бивак» и «кулинарный залп». Победителем туристского маршрута стала команда «Испытатели» Таркосалинской нефтегазоразведочной экспедиции по испытанию скважин.

Условия прохождения дистанции по спортивному туризму «лыжная группа» заключались в прохождении этапов 2 и 3 класса в соответствии с правилами Регламента: «подъем», «спуск», «параллельная переправа», «переправа по бревну», «навесная переправа». На протяжении всего слëта участники демонстрировали свои умения и навыки в преодолении этапов и показали слаженную и сплоченную работу команды.

В итоге лучшими на дистанции 2 класса сложности стали туристы команды «Радуга» одноименного таркосалинского детсада, а победителями дистанции 3 этапа стали представители РОВД - команда «Союз», сообщили в администрации Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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