В Губкинском мужчина сдал свою пьяную жену-дебоширку полиции
В Губкинском на местную жительницу завели уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудницы полиции.
Днем 6 марта 2019 года в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его супруга, распивая спиртные напитки со своими подругами, ведет себя агрессивно. При этом во время гулянки в квартире находится малолетний ребенок.
32-летняя женщина затеяла ссору с прибывшими полицейскими. Она ударила коленом старшему инспектору ПДН ОМВД России по Губкинскому.
Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Информацию о происшествии направили в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью защиты прав ребенка и принятия профилактических мер к семье.
ИСТОЧНИК KP.RU