В Губкинском мужчина сдал свою пьяную жену-дебоширку полиции

19 Март 12:17 2019-03-19T12:18:43+03:00

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В Губкинском на местную жительницу завели уголовное дело о применении насилия в отношении сотрудницы полиции.

Днем 6 марта 2019 года в полицию обратился мужчина с заявлением о том, что его супруга, распивая спиртные напитки со своими подругами, ведет себя агрессивно. При этом во время гулянки в квартире находится малолетний ребенок.

32-летняя женщина затеяла ссору с прибывшими полицейскими. Она ударила коленом старшему инспектору ПДН ОМВД России по Губкинскому.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Информацию о происшествии направили в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью защиты прав ребенка и принятия профилактических мер к семье.

ИСТОЧНИК KP.RU