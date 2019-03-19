В Ноябрьске полыхает здание ДК «Рассвет»
В Ноябрьске в эти минуты горит здание бывшего ДК «Рассвет». На месте происшествия пожарные расчеты, территория оцеплена сотрудниками ДПС. Пламя вырывается из-под крыши. Известно, что здание на этот момент не эксплуатировалось.
Как рассказал «Комсомольской правде – Ямал» начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по ЯНАО Иван Скиданов Анатольевич, сообщение о пожаре поступило около часу дня. Спасатели продолжают работать с открытым огнем. Жертв и пострадавших нет.
"Страшное зрелище", - пишут очевидцы в соцсти "В Контакте", размещая фотографии и видео с места происшествия.
Пожар в здании бывшего ДК "Рассвет" в Ноябрьске.
ИСТОЧНИК KP.RU