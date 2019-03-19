В Ноябрьске полыхает здание ДК «Рассвет»

19 Март 12:00 2019-03-19T12:05:50+03:00

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В Ноябрьске в эти минуты горит здание бывшего ДК «Рассвет». На месте происшествия пожарные расчеты, территория оцеплена сотрудниками ДПС. Пламя вырывается из-под крыши. Известно, что здание на этот момент не эксплуатировалось.

Как рассказал «Комсомольской правде – Ямал» начальник отдела информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по ЯНАО Иван Скиданов Анатольевич, сообщение о пожаре поступило около часу дня. Спасатели продолжают работать с открытым огнем. Жертв и пострадавших нет.

"Страшное зрелище", - пишут очевидцы в соцсти "В Контакте", размещая фотографии и видео с места происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/698005" frameborder="0"></iframe> Пожар в здании бывшего ДК "Рассвет" в Ноябрьске.

ИСТОЧНИК KP.RU