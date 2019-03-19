В Шурышкарском районе хозяин дома, прогоняя гостя, забил его до смерти
Рецидивисту из Шурышкарского района грозит новый срок за убийство человека. Известно, что в августе прошлого года он выпивал в компании земляка. Между ними произошел конфликт. Прогоняя гостя, хозяин дома повалил его на пол и жестоко избил.
Тот с муками добрался домой, где родственники вызвали ему скорую помощь. В тот же день мужчина был госпитализирован в окружную клиническую больницу, где, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался спустя 2 недели от полученной тупой травмы живота и разрыва внутренних органов.
Как выяснилось, обвиняемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления против личности. До вынесения приговора суда его заключили под стражу.
Теперь уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает прокуратура ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU