2019-03-19T11:03:39+03:00
Общество

На Ямале мошенники спекулируют на продаже антенн для цифрового ТВ

Аферисты могут представляться волонтерами
Анна Полякова
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На Ямале мошенники спекулируют на продаже антенн для цифрового ТВНа Ямале мошенники спекулируют на продаже антенн для цифрового ТВФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале активизировались аферисты, которые, улучив момент, пользуются ситуацией перехода цифровое телевидение.

Для помощи населению в подключении и настройке цифровых средств, приема телевизионного и радиосигналов организовано волонтерское движение. Волонтеры при общении с гражданами будут предъявлять бейджи и паспорта Российской Федерации. Также появились добровольцы, готовые прийти на помощь гражданам в любую минуту с целью настройки оборудования.

Между тем, мошенники пытаются заключить договоры на услуги платного кабельного телевидения. Для получения цифрового сигнала северянам, в домах которых работают телевизоры, выпущенные до 2013 года, необходимо приобрести цифровую приставку и дециметровую антенну. Именно этим могут воспользоваться мошенники.

Полицейские просит не доверять незнакомцам и помнить о том, что волонтеры или представители организаций не приходят без предупреждения. В случае визита неизвестного необходимо попросить его удостоверение и связаться с той службой, которую он представляет, чтобы уточнить его личность, сообщили УМВД России по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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