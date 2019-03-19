2019-03-19T10:45:17+03:00
Общество

На госслужбу ямальцев будут принимать после тестирования в МФЦ

Теперь и жители отдалённых территорий Ямала смогут пройти испытание в удобное для них время
Анна Полякова
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На госслужбу ямальцев будут принимать после тестирования в МФЦ Фото: правительство ЯНАОНа госслужбу ямальцев будут принимать после тестирования в МФЦ Фото: правительство ЯНАО
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На Ямале подписано соглашение между Кадровым ресурсным центром и МФЦ. Стороны договорились о проведении на базе МФЦ тестирования граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей гражданской службы и на включение в кадровые резервы органов государственной власти округа.

Тестирование граждан проводится для оценки уровня их базовых знаний (русского языка, основ конституции, госслужбы и противодействия коррупции, информационных технологий).

За 2018 год протестированным выданы 450 сертификатов. Результаты оказались позитивными: тем, кто планирует поступить на госслужбу, оценивать свои базовые знания пришлось только раз в год (в отличие от прежней модели). Получив сертификат по итогам тестирования, претенденты могли его предоставить для участия в конкурсах на замещение вакансий или на включение в кадровый резерв в нескольких органах власти.

Теперь и жители отдалённых территорий Ямала, желающие поступить на гражданскую службу, смогут пройти тестирование в удобное для них время на территории своего города или посёлка и получить необходимый сертификат, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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