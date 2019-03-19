В Лабытнанги судят разбойника, напавшего с ножом на подростка

19 Март 09:54 2019-03-19T10:06:48+03:00

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В Лабытнанги будут судить местного жителя за разбойное нападение на подростка. Вечером 23 января на площади в центре города пьяный 20-летний мужчина отнял у 15-летнего парня сотовый телефон. Юноша попытался оказать сопротивление, но разбойник угрожал кухонным ножом. Отдав насильнику телефон, подросток тут же обратился в полицию.

Нападавший после неудачной попытки воспользоваться чужим телефоном также отправился в отделение полиции, где отдал телефон и признался, что только что совершил разбойное нападение.

Выяснилось, что 2016 году, когда нападавший сам был еще несовершеннолетним подростком, был осужден за хищение имущества по 12 эпизодам к четырем годам лишения свободы. Он был условно-досрочно освобожден из мест лишения свободы за примерное поведение в конце декабря прошлого года.

В результате его заключили под стражу. Теперь уголовное дело направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU